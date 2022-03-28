В Казахстане отменили обязательное ношение масок в самолетах и поездах

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана на транспорте ношение масок в аэропортах, на вокзалах, в самолетах и поездах теперь необязательно – это носит рекомендательный характер.

«Руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен)) и международных аэропортов и железнодорожных вокзалов рекомендовать использование медицинских масок работниками и пассажирами в транспортном средстве и местах массового скопления населения», - говорится в постановлении.

Ранее обязательный масочный режим был отменен в помещениях, но при этом рекомендовано носить маски в местах скопления людей.