Теперь это носит рекомендательный характер
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В Казахстане отменили обязательное ношение масок в самолетах и поездах
фото пресс-службы акимата Алматы

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана на транспорте ношение масок в аэропортах, на вокзалах, в самолетах и поездах теперь необязательно – это носит рекомендательный характер.

«Руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен)) и международных аэропортов и железнодорожных вокзалов рекомендовать использование медицинских масок работниками и пассажирами в транспортном средстве и местах массового скопления населения», - говорится в постановлении.

Ранее обязательный масочный режим был отменен в помещениях, но при этом рекомендовано носить маски в местах скопления людей.

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