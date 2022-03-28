На обратном пути планируется эвакуировать еще несколько десятков казахстанцев
Казахстан отправил еще один самолет с гуманитарной помощью в Украину
фото Власти

Тамара Вааль, Власть

Казахстан направил еще одну партию гуманитарной помощи в Украину. Самолет Ил-76 доставит в город Катовице (Польша) 17,5 тонн предметов первой необходимости, а на обратном пути вывезет несколько десятков граждан Казахстана и членов их семей, сообщили в понедельник в министерстве по ЧС.

«28 марта министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был организован специальный рейс, доставивший из города Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины», - сообщили в МЧС.

Груз общим весом 17,5 тонн включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания. По планам МЧС, на обратном пути самолет ИЛ-76 государственной авиакомпании «Беркут», доставивший груз, вывезет несколько десятков граждан Казахстана и членов их семей, которые прибыли в Польщу из Украины при содействии казахстанских дипломатов.

Напомним, ранее Казахстан отправил гуманитарную помощь общим весом 28,2 тонны, в числе которой 17 наименований лекарств – антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Данная помощь предоставлена согласно по поручению президента на основании обращения украинской стороны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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