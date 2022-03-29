В Казахстане полностью сформирован коллективный иммунитет от коронавируса – Тугжанов

Поэтому казахстанцам дали возможность вакцинироваться Pfizer
Тамара Вааль, Власть
На сегодняшний день в Казахстане против коронавируса вакцинированы более 10 млн человек, поэтому коллективный иммунитет полностью сформирован, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
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