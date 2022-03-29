В Казахстане полностью сформирован коллективный иммунитет от коронавируса – Тугжанов

На сегодняшний день в Казахстане против коронавируса вакцинированы более 10 млн человек, поэтому коллективный иммунитет полностью сформирован, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Более 10 млн людей в Казахстане полностью вакцинированы. Это фактически 80% от подлежащего населения. Если от общего количества населения – это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», - сказал Тугжанов.

Вице-премьер напомнил, что к этому вопросу Казахстан шел поэтапно. Изначально вакцину могли получить беременные, кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет, затем – граждане старше 60 лет. После возрастной ценз был снижен – с 50 лет, и затем МВК разрешила вакцинироваться тем, кто выезжает за рубеж. Теперь же получить американский препарат могут все. Тем более что срок годности завезенной вакцины, по словам Тугжанова, с учетом последней поставки, до августа, то есть включительно июль.