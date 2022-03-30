Гульмира Сатыбалды и должностные лица акимата Шымкента подозреваются в хищении бюджетных средств

Гульмира Сатыбалды и должностные лица акимата Шымкента подозреваются в хищении почти 750 млн тенге бюджетных средств, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»” и руководства ТОО “Ария-Жаңа Астана”, в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», - сообщили в пресс-службе антикора.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды и его бывшую супругу Гульмиру Сатыбалды подозревают в рейдерском захвате бизнеса. Досудебное расследование ведется антикоррупционной службой.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. 15 марта суд санкционировал его арест на 2 месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания.