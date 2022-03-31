Это не относится к основной цели и задачам парка
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На базе Astana Hub пять компаний занимались цифровым майнингом
фото с сайта trend.az

На базе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub пять зарегистрированных компаний занимались цифровым майнингом, что не относится к основной цели и задачам парка, сообщает «Казинформ». Об этом рассказал руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета Акылбай Ибраев.

По словам Ибраева, по итогам аудита организаций, подведомственных министерству цифрового развития и аэрокосмической промышленности, выявлено, что «МЦРИАП не обеспечило должным образом мониторинг и контроль» - они осуществлялись формально, в результате «объективность достижений многих мероприятий сложно оценить».

«К примеру, на сегодняшний день подведомственная организация “Астана хаб”, или по-другому международный IТ технопарк, на их базе, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка», - отметил он.

Он уточнил, что майнингом занимались пять компаний, из которых четыре были зарегистрированы как стартаперы и одна как майнинговая организация. Эти компании получили ряд незаконных преференций на общую сумму в 8,5 млрд тенге.

Ибраев отметил, что такая ситуация стала возможной из-за «коллизий» в законодательстве.

В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин заявил, что действия этих компаний не нанесли ущерба экономике страны.

«Не стоит вопрос о том, что потеряны какие-то средства. Они также, как субъекты экономики и IT компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент “Астана хаб” может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки», - сказал вице-министр.

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