Полиция просит граждан не паниковать
Автосалоны и ТРЦ «заминировали» неизвестные в столице
Иллюстративное фото Радмира Фахрутдинова

Тамара Вааль, Власть

Департамент полиции столицы в четверг сообщил, что на электронные ящики двух автосалонов и двух крупных торгово-развлекательных центров города пришли сообщения о заложенных бомбах.

«Сегодня в полицию на канал “102” поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес автосалонов My car и Lexus, а также ТРЦ “Хан Шатыр” и Mega Silk Way с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах», - сообщили в департаменте полиции.

Здесь отметили, что в настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов и предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

В полиции также попросили граждан не создавать панику и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Стоит отметить, что в пресс-службе ТРЦ Mega SilkWay сообщили, что после проверки взрывного устройства обнаружено не было.

Между тем сегодня утром ложное сообщение о минировании поступило в автоЦОН Караганды, были эвакуированы 30 человек. По информации департамента полиции Карагандинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 29-летнего подозреваемого.

«Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. Ведется расследование», - проинформировали в ДП.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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