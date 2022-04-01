Также они не будут заполнять анкету
  • 1024
Казахстанцам для въезда в Россию через сухопутную границу больше не нужен ПЦР-тест на коронавирус
фото с сайта inform.kz

С сегодняшнего дня казахстанцам при въезде в Россию по суше больше не нужен ПЦР-тест на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта.

«Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана) с 1 апреля 2022 года могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном. Граница была закрыта для свободного пересечения гражданами обеих стран с начала пандемии.

Свежее из этой рубрики
Операторы связи отвергли претензии Минцифры к ним из-за сроков подключения сел к интернету
Новости
«Озенэнергосервис» подал в суд на 67 работников из-за забастовки с требованием поднять зарплату
Новости
Дождь и усиление ветра ожидаются на западе и севере Казахстана в выходные
Просматриваемые
Новости
Полиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении бывшей радиоведущей «Европа Плюс Казахстан»
Новости
Радиоведущую «Европа Плюс Казахстан» уволили за негативные комментарии в Facebook в адрес казахстанцев
Новости
Гульмира Сатыбалды и должностные лица акимата Шымкента подозреваются в хищении бюджетных средств
Новости
Подписание соглашения со СБЕРом по цифровой трансформации Казахстана не стоит на повестке дня – Минцифры
Новости
В квартире у активистки Айгерим Тлеужан прошел обыск
Новости
Курс доллара снизился еще на 11 тенге