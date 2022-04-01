Казахстанцам для въезда в Россию через сухопутную границу больше не нужен ПЦР-тест на коронавирус

С сегодняшнего дня казахстанцам при въезде в Россию по суше больше не нужен ПЦР-тест на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта.

«Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана) с 1 апреля 2022 года могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном. Граница была закрыта для свободного пересечения гражданами обеих стран с начала пандемии.