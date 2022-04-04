Более 1,4 тыс. мирных жителей Украины погибли с начала вторжения России – ООН

С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, до полуночи 2 апреля погибли 1 417 мирных жителей, еще 2 038 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Всего убито 1 417 человек (293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего ранено 2038 человек (241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - говорится в заявлении.

В Донецкой и Луганской областях погибли 468 человек, ранены 1 036. На подконтрольной правительству территории – 401 убитый и 784 раненых. На территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками», – 67 убитых и 252 раненых. В других областях Украины (в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), которые находились под контролем правительства, – 949 убитых и 1 002 раненых.

«Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», - отмечает УВКПЧ.

Здесь считают, что реальные цифры по жертвам и раненым значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

УВКПЧ также отмечает, что согласно отчету генеральной прокуратуры Украины, по состоянию на 8 утра 3 апреля убиты 158 детей, минимум 258 получили ранения.