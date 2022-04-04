Сейчас этим вопросом занимается комитет ветконтроля и надзора
МСХ предлагает создать единого дистрибьютора по закупу ветпрепаратов
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Тамара Вааль, Власть

В министерстве сельского хозяйства предлагают исключить из функций комитета ветеринарного контроля и надзора госзакупки ветпрепаратов и создать для ветеринарной безопасности страны единого дистрибьютора по аналогу «СК-Фармация». Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сказал глава ведомства Ербол Карашукеев.

«Предлагается исключить функции осуществления госзакупок комитетом ветеринарного контроля и надзора и его подведомственных организаций, передав ее в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей», - заявил Карашукеев.

Он отметил, что данная практика хорошо работает на примере ТОО «СК-Фармация», которая занимается прямым закупом лекарств. По мнению министра, такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны.

«Мы готовы полностью весь закуп от комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а чтобы занимались непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране», - высказался Карашукеев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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