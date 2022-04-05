Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишили генеральной лицензии

Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области вынес решение лишить генеральной лицензии Атырауский инженерно-гуманитарный институт, сообщает министерство образования и науки. По информации МОН, комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки выявлены многочисленные нарушения в работе вуза, в частности не соблюдались типовые правила деятельности организаций образования, требования государственного общеобязательного стандарта и квалификационные требования.

«В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились», - цитирует пресс-служба МОН руководителя управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвиру Сапарбекову.

Также, по ее информации, допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ, а образовательные программы вуза, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН.

«В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом», - отметила Сапарбекова.

Проверка также показала, что в институте не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база, по ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. По результатам среза знаний 90% студентов института не смогли набрать пороговые баллы.

В МОН напомнили, что студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право перевестись в другие вузы для продолжения обучения.