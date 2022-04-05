Глава МСХ доложил президенту о состоянии агропромышленного комплекса страны

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, который представил отчет о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и задачах на 2022 год. Особое внимание было уделено мерам по обеспечению продовольственной безопасности и реформированию отрасли, сообщает Акорда.

«Ербол Карашукеев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об исполнении его поручений, в том числе касающихся подготовки к весенне-полевым работам. Министерство перепроверило наличие горюче-смазочных материалов, удобрений, запасов семян и готовность техники у фермеров. Президентом принято решение о двукратном увеличении объемов финансирования. По словам министра, в настоящее время отрасль готова к весеннему севу», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также глава МСХ рассказал о работе по совершенствованию систем государственной поддержки АПК и ветеринарии, развитию личных подсобных хозяйств.

Токаев дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности, продвижению отечественных товаров на новые рынки, развитию аграрной науки, качественному проведению весеннего сева, а также усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель.