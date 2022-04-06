В Казахстане разрабатывают новый конституционный закон «О прокуратуре», главным приоритетом которого будет защита конституционных прав и свобод граждан. Об этом Касым-Жомарту Токаеву доложил генеральный прокурор Берик Асылов.

«Берик Асылов доложил Касым-Жомарту Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения Генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона «О прокуратуре». Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан», - сообщает пресс-служба президента.

В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.

Также генпрокурор доложил о ходе расследования январских событий и об активизации работы по возврату активов из-за рубежа: для выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.

Кроме этого, Асылов проинформировал президента о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.

Президент дал генеральному прокурору ряд поручений.