В Казахстане разрабатывают новый конституционный закон «О
прокуратуре», главным приоритетом которого будет защита конституционных прав и
свобод граждан. Об этом Касым-Жомарту Токаеву доложил генеральный прокурор
Берик Асылов.
«Берик Асылов доложил Касым-Жомарту Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения Генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона «О прокуратуре». Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан», - сообщает пресс-служба президента.
В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.
Также генпрокурор доложил о ходе расследования январских событий и об активизации работы по возврату активов из-за рубежа: для выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.
Кроме этого, Асылов проинформировал президента о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.
Президент дал генеральному прокурору ряд поручений.