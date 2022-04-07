Расследование трагедии в Буче нужно проводить под эгидой ООН, считает Ашимбаев

В четверг в кулуарах сената спикер палаты Маулен Ашимбаев заявил журналистам, что считает целесообразным проведение расследования трагедии в Буче под эгидой ООН.

«Ситуация в Буче — большая трагедия. Погибли мирные жители. Поэтому в рамках вопросов о том, как это произошло, почему это произошло, необходимо разобраться с участием международных организаций. Думаю, было бы уместно провести расследование под эгидой ООН, без эмоций и без обвинений», - заявил спикер сената.

По его словам, вся информация должна быть собрана объективно со всех сторон, через встречи с людьми, и предоставлена международному сообществу.

Ашимбаев также напомнил позицию Казахстана: «Мы уважаем территориальную целостность Украины. Наша позиция здесь ясна. Этот вопрос несколько раз поднимался за последний месяц как президентом, так и министром иностранных дел».