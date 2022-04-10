Мукомолы Казахстана сообщают о дефиците и удорожании зерна на внутреннем рынке

Мукомолы Казахстана сообщают о дефиците и удорожании пшеницы на внутреннем рынке. Из-за исчезновения более дешевого российского сырья они начинают массово останавливать производства. Часть участников отрасли просит ограничить экспорт пшеницы и провести инвентаризацию запасов, которых сейчас остается на одну-полторы недели бесперебойного производства, сообщает отраслевое издание Eldala.kz .

По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, на сегодняшний день в Костанайской области встали более половины мельниц, в Карагандинской – около 15 (из 36 функционирующих), в СКО, Павлодаре и Алматы – абсолютное большинство приостановили работу.

«Мы, мельники, не можем купить зерно уже 2-3 недели, нет предложений. Были цены 142 тыс. тенге/тонна, зерно не продавали, 150 тыс. тенге – не продали, уже 160 тыс. - не продают. Сейчас при цене 160 тыс. тенге за тонну на элеваторе на доставку зерна уходит еще 8 тыс. тенге, итого 168 тыс. оно будет на мельнице стоить. При такой стоимости сырья себестоимость муки составит 224 тыс. тенге. Мы, соответственно, будем ее продавать по 235 тыс. То есть, надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырье занимает 85% нашей себестоимости», − рассказал вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан.

Но главная проблема, подчеркивает он, заключается в отсутствии зерна на рынке. Ранее цены на внутреннем рынке сдерживались за счет ввоза более дешевой российской пшеницы, которую использовали казахстанские мукомолы. Теперь, когда Россия полностью закрыла экспорт своего зерна, мельницы начали останавливаться.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 марта в Казахстане насчитывалось 5,9 млн тонн продовольственной пшеницы. Но мельники ставят эти данные под сомнение. «Мы попросили всех наших мукомолов в регионах обзвонить всех держателей зерна и опросить по наличию этого зерна. К сожалению, ни в одном регионе данные, которые подтверждает статистика, абсолютно не совпадают с теми данными, который показал этот опрос. По некоторым регионам такое ощущение, что расхождение минимум в два раза. Это нас не может не волновать. На этом фоне правительство приняло решение о том, чтобы вести ограничительные меры», − пояснил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.