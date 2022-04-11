Тамара Дуйсенова вновь возглавила Минтруда и социальной защиты населения

«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан», - говорится в указе на Акорде.

Тамаре Дуйсеновой 57 лет. Она выпускница Ташкентского института народного хозяйства по специальности «Инженер-экономист». В разные годы занимала должности первого заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, заместителя акима Шымкента, заместителя акима ЮКО, вице-министра труда и социальной защиты, ответственного секретаря этого же ведомства. В конце июня 2013 возглавила министерство труда и социальной защиты населения, которое в 2014 году было реформировано в министерство здравоохранения и социального развития, а в начале 2017 года снова в минтруда и социальной защиты. Год спустя ее назначили секретарем партии «Нур Отан», затем она возглавила «Центр развития трудовых ресурсов». С мая 2020 года занимала должность помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.