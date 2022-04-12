С начала войны в Украине погибло свыше 1,8 тыс. мирных жителей – ООН

С 24 февраля до полуночи 10 апреля управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1 842 убитых и 2 493 раненых среди гражданского населения Украины, сообщается на сайте ООН.

По данным УВКПЧ, погибли 474 мужчины, 301 женщина, 28 девочек и 50 мальчиков, пол еще 70 детей и 919 взрослых неизвестен. Ранения получили 267 мужчин, 216 женщин, 49 девочек и 50 мальчиков, а также 88 детей и 1 757 взрослых, чей пол пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях погибли за это время 656 человек, 1 260 получили ранения; на контролируемой правительством территории – 583 убитых и 983 раненых; на территории, подконтрольной самопровозглашенным «республикам», – 73 убитых и 277 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, – 1 186 убитых и 1 233 раненых.

К большинство зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

При этом УВКПЧ считает, что фактические цифры убитых и раненых значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область), Бородянки (Киевская область).

УВКПЧ также принимает к сведению отчет генеральной прокуратуры Украины, согласно которому к 08:00 11 апреля были убиты 183 и ранены 342 ребенка.