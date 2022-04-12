Казахстан планирует продлить запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом

Правительство Казахстана прорабатывает вопрос о продлении запрета на вывоз отдельных нефтепродуктов автомобильным транспортом еще на шесть месяцев, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«На сегодня действует совместный приказ министерства энергетики, финансов и комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны. И прорабатывается вопрос о продлении еще на шесть месяцев», - сообщил Акчулаков.

Он отметил, что по итогам января – марта в Казахстане произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду 2021 года, в том числе показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, объем производства дизтоплива – 1,2 млн тонн.