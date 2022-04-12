Вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить гарантийное возмещение до 1 мая – КФГД

«Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года включительно. Это вкладчики АО “Валют-Транзит Банк”, АО “Казинвестбанк”, АО “Эксимбанк Казахстан”, АО “Delta Bank”, АО “Qazaq Banki”, АО “Банк Астаны”, АО “Tengri Bank”, АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”. Поскольку АО “Capital Bank Kazakhstan” было ликвидировано позже, чем другие банки, срок выплат отличается. Поэтому последний день выплат для всех клиентов “Capital Bank Kazakhstan” – 3 июля 2022 года включительно», - рассказал Утембаев.

По истечении срока выплат в течение 30 календарных дней невостребованные суммы вкладчиков будут переведены на их счета ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов. Согласие вкладчика для этого не требуется. Если у вкладчика нет счета в ЕНПФ, то он будет открыт автоматически.

«Невостребованная сумма гарантийного возмещения перечисляется в ЕНПФ при условии: соответствия персональных данных вкладчика сведениям, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у него действующего документа, удостоверяющего личность; наличия у вкладчика в ЕНПФ пенсионных накоплений (за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов)», - добавил глава КФГД.

Если вкладчик не хочет, чтобы его средства были перечислены в ЕНПФ, то ему необходимо своевременно (до срока завершения выплат) подать заявление на получение гарантийной суммы в КФГД или банк-агент. После истечения срока вкладчик вправе обратиться за выплатой только при наличии у него уважительной причины, препятствующей подаче им заявления в срок: если вкладчик проходил воинскую службу, находился за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимает наследство и др. Все эти обстоятельства прописаны в законодательстве.

Как заверил Утембаев, вкладчик может подать заявление на выплату гарантийного возмещения по уважительным причинам даже в случае, если невостребованная им сумма была перечислена в ЕНПФ.

«Заявление вкладчиком на выплату гарантийного возмещения после истечения срока выплат подается только в КФГД на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих наличие одного из вышеуказанных обстоятельств, которое препятствовало своевременной подаче заявления. Такие заявления могут быть поданы в КФГД до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка (окончательной ликвидации) либо до наступления права вкладчиков на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов в случае перечисления невостребованной суммы на его пенсионный счет в ЕНПФ», - пояснил он.

В Казахстане в процессе ликвидации находятся девять банков, вкладчикам которых выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге. В КФГД отмечают, что основной объем приходится на первые месяцы начала выплат. Однако у большинства вкладчиков все еще остаются незначительные суммы на счетах.