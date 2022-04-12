В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов, чтобы была возможность законодательно установить методы техрегулирования и требования по безопасности. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника управления дорожной безопасности МВД Арман Айтыбеков, передает «Казинформ» .

«В настоящее время в нормативных актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнесение к какому-либо типу (транспортного средства – В.), то есть к мопеду или скутеру, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода его в эксплуатацию, требований по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке», - сказал Айтыбеков.

Он сообщил, что сейчас по поручению правительства вместе министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих стандартов к электросамокатам, чтобы после чего будут разработаны типовые правила.

«Будут разрабатываться единые правила к ним», - уточнил Айтыбеков.