Сейчас разрабатываются стандарты, а уже после будут мы разработаны типовые правила
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В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов, чтобы была возможность законодательно установить методы техрегулирования и требования по безопасности. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника управления дорожной безопасности МВД Арман Айтыбеков, передает «Казинформ».

«В настоящее время в нормативных актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнесение к какому-либо типу (транспортного средства – В.), то есть к мопеду или скутеру, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода его в эксплуатацию, требований по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке», - сказал Айтыбеков.

Он сообщил, что сейчас по поручению правительства вместе министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих стандартов к электросамокатам, чтобы после чего будут разработаны типовые правила.

«Будут разрабатываться единые правила к ним», - уточнил Айтыбеков.

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