Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата

«Президентом подписан указ “О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата”. Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Указом предусмотрен комплекс мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.

В частности, государственные органы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне. На основе комплексного реинжиниринга сократятся сроки и этапы нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Будет систематизирована и автоматизирована ведомственная отчетность, введен запрет для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отменится бумажное визирование и полистное парафирование документов. Также предусмотрено делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена, обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др.

«Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане», - отмечается в сообщении.

Все эти меры, прописанные в указе, позволят разгрузить госслужащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, и обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства, заключили в пресс-службе президента.