С этого года они начали составлять дела по особо тяжким преступлениям
С 2023 года прокуроры Казахстана начнут составлять обвинительные акты по коррупционным делам
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Прокуратура Казахстана перешла к реализации второго этапа трехзвенной модели уголовного процесса, и с этого года прокуроры начали сами составлять обвинительные акты по особо тяжким преступлениям. Как сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, с 2023 года этим механизмом будут охвачены дела, связанные с коррупционными преступлениями, а с 2024 года – все остальные.

«С этого года мы приступили ко второму этапу трехзвенной модели. Прокуроры сами составили обвинительные акты по 191 делу об особо тяжком преступлении и направили их в суд. Теперь, после окончания всех следственных действий, прокуроры должны вновь проанализировать все материалы дела и либо составить обвинительный акт и направить дело в суд, либо вернуть дело на доработку, либо вовсе прекратить», - сказал Чиндалиев.

Он заверил, что такой подход усиливает механизм независимости правовой оценки доказательств, а также персонализирует ответственность прокурора за то, что передает обвиняемого суду. То есть, подчеркнул заместитель генерального прокурора, это «еще один фильтр, который пресекает ошибки и необоснованные обвинения».

«С 2023 года мы охватим этим механизмом все коррупционные преступления, а с 2024 года – все остальные уголовные дела, которые расследуются в формате предварительного следствия», - добавил он.

Чиндалиев напомнил, что с 2020 года в Казахстане начали поэтапно внедрять трехзвенную модель уголовного процесса. Ее суть – в четком разграничении зон ответственности между органами следствия, прокуратуры и суда. По этой модели полиция собирает и закрепляет улики, прокурор – согласовывает все важные решения и направляет дело в суд, суд – осуществляет контроль за законностью, выносит приговор и определяет наказание. С 2020 года на первом этапе внедрения новой модели прокуроры стали согласовывать ключевые решения следствия, в частности признавать лиц подозреваемыми, квалифицировать деяние, прерывать сроки и прекращать дела.

«Теперь без одобрения прокурора эти решения не имеют юридической силы и не несут никаких правовых последствий. В УПК четко прописали сроки и все процедурные моменты прохождения этого этапа. Процесс согласования также перевели в онлайн-формат, через электронную систему в единый реестр досудебного расследования. Следователь в этой базе готовит постановление и одним кликом отправляет его прокурору. Если решение законно, прокурор согласовывает это решение своей цифровой подписью, и оно тут же обратно возвращается следователю», - рассказал заместитель генерального прокурора.

По его данным, с момента внедрения новой модели через фильтр прокурорского согласования прошло более 500 тыс. решений следователей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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