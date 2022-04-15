В выходные в Казахстане пройдут дожди с грозами, усилится ветер

16-18 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, ночью на западе, севере и востоке – минусовая температура, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются дожди с грозами. Лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-Западный антициклон, с которым будет погода без осадков. По республике будет наблюдаться усиление ветра», - сообщают синоптики.

На западе республики ожидается повышение температуры воздуха днем до +15+25°С, на северо-западе и севере ночью похолодает до 0-5°С, на юго-востоке будет +5°С. В центре республики синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры до +2+7°С, на востоке страны ночью повышение до 0+8°С, днем +15°С. На юге республики днем +23+32°С, на юго-востоке повышение температуры до +25+32°С, в горных районах +20°С.