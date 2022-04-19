Одно уголовное дело уже передано в суд
11 уголовных дел возбуждено за распространение ложной информации по январским событиям – Генпрокуратура
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

За распространение заведомо ложной информации по январским событиям в Казахстане возбуждено 11 уголовных дел, одно дело уже передано в суд, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что в социальных сетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым. Килымжанов заверил, что каждый факт «тщательно проверяется».

«В Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано 11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже направлено в суд», - сообщил замначальника службы уголовного преследования.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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