11 уголовных дел возбуждено за распространение ложной информации по январским событиям – Генпрокуратура

За распространение заведомо ложной информации по январским событиям в Казахстане возбуждено 11 уголовных дел, одно дело уже передано в суд, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что в социальных сетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым. Килымжанов заверил, что каждый факт «тщательно проверяется».

«В Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано 11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже направлено в суд», - сообщил замначальника службы уголовного преследования.