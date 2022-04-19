Пострадавшим от январских беспорядков возмещено 95 млн тенге – МВД

Следователи министерства внутренних дел передали в суды 255 уголовных дел по фактам краж и хищений во время беспорядков в январе. Сумма возмещенного ущерба по этим делам превысила 95 млн тенге, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«Следователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых», - сказал Адилов.

По его данным, наибольшее количество таких дел в городе Алматы – 183, Алматинской области – 46, Жамбылской области – 10 и еще 10 уголовных дел расследовалось департаментом полиции на транспорте.

«Возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило порядка 95 млн тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенных предметов в ходе досудебного расследования, а также заглаживания вреда обвиняемыми, осознавшими последствия содеянного», - добавил начальник следственного департамента.

Больше всего возмещен ущерб в Алматы – 65 млн тенге, в Алматинской области возвращено имущество на 16 млн тенге, в Жамбылской области – более чем на 3 млн тенге, полицейскими на транспорте – свыше 10 млн тенге.