Глава государства заверил их в полной поддержке со стороны своей администрации
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Послы десяти стран вручили Токаеву верительные грамоты
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов десяти государств – Кубы, Бангладеш, Доминиканской Республики, Аргентины, Перу, Нигерии, Лаоса, Чада, Руанды, Бенина, сообщает Акорда.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Президент также подчеркнул, что геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире является самой сложной за три последних десятилетия, и серьезным испытанием, по его словам, стала пандемия коронавируса и нарастающая напряженность в международных отношениях, которая оказывает негативное влияние на мировое развитие. В этой связи Токаев высказал надежду на скорейшее и справедливое урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН.

Глава государства подчеркнул, что укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана является непреложным приоритетом.

«Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики, неприкосновенности контрактов и беспощадной борьбе с коррупцией. Эти реформы представляют собой переломный момент в истории нашего народа. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию», – заявил Токаев.

Для построения конкурентоспособного, демократического и социального государства Казахстан намерены развивать взаимовыгодные и дружественные отношения со всеми странами мира, добавил президент.

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