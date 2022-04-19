Деньги планировали перечислить частной компании
Антикор предотвратил хищение должностными лицами Минэкологии и «Оператора РОП» 180 млрд тенге утильсбора
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и ТОО «Оператор РОП» намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании, сообщили во вторник в Антикоррупционной службе.

«Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО “Оператор РОП” намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов вырабатывающих электроэнергию», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании много миллиардную прибыль.

«В результате своевременно принятых мер противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы», - подчеркнули в антикоре.

В данное время вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей.

Год назад Минэкологии сообщало, что в 2021 году в стране будут построены новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год. В мае были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО «Waste2Energy», которое было зарегистрировано незадолго до торгов – 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Пострадавшим от январских беспорядков возмещено 95 млн тенге – МВД
Новости
11 уголовных дел возбуждено за распространение ложной информации по январским событиям – Генпрокуратура
Новости
КНБ сообщил о задержании группы лиц по подозрению в шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов
Просматриваемые
Новости
Агентство S&P заявило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу
Новости
В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут
Новости
Вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить гарантийное возмещение до 1 мая – КФГД
Новости
В МВД отмечают рост заявлений от россиян на получение вида на жительство в Казахстане
Новости
В состав Улытауской области войдут три города и два района
Новости
Срок завершения сделок со «Сбербанком» продлен еще на три месяца