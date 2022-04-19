Антикор предотвратил хищение должностными лицами Минэкологии и «Оператора РОП» 180 млрд тенге утильсбора

Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и ТОО «Оператор РОП» намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании, сообщили во вторник в Антикоррупционной службе.

«Должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО “Оператор РОП” намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов вырабатывающих электроэнергию», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании много миллиардную прибыль.

«В результате своевременно принятых мер противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы», - подчеркнули в антикоре.

В данное время вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей.

Год назад Минэкологии сообщало, что в 2021 году в стране будут построены новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год. В мае были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО «Waste2Energy», которое было зарегистрировано незадолго до торгов – 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева.