Число погибших среди мирных жителей в Украине превысило 2 тыс. человек – ООН

С 4 часов утра 24 февраля, когда началось вторжение России в Украину, до полуночи 17 апреля управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2 072 убитых и 2 818 раненых мирных украинских граждан, сообщает Русская служба ВВС .

Среди убитых – 537 мужчин, 327 женщин, а также дети – 38 девочек и 60 мальчиков. Кроме того, погибли 1 039 взрослых и 71 ребенок, пол которых установить не удалось. Также в числе раненых 272 ребенка.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что большинство мирных граждан погибли в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов. При этом реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

«Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику», - отмечают в управлении.

Кроме этого, в ООН напомнили о заявлении министра внутренних дел Украины, который сообщал, что число убитых мирных жителей по состоянию на 7:30 утра 15 апреля – не менее 2 700. Эта цифра касается только тех случаев гибели гражданских, когда были возбуждены уголовные дела и проводилась судебно-медицинская экспертиза. Управление также отмечает отчет генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 утра 18 апреля погибли 205 детей и не менее 362 получили ранения.