«Банк ЦентрКредит» покупает казахстанский «Альфа-Банк»

20 апреля на сайте БЦК появилась новость о том, что «Банк ЦентрКредит» покупает 100% простых акций ДБ «Альфа-Банка». АО «Альфа-Банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров.

БЦК заявляет о том, что достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ «Альфа-Банк», Казахстан. Сообщается, что после юридического завершения сделки БЦК проведет ребрендинг банка: «Принятые меры будут способствовать выходу Банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц».

Банк ЦентрКредит заявил о том, что готов поддержать «Альфа-Банк» дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, и тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.