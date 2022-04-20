Будет проведен полный ребрендинг
  • 1061
«Банк ЦентрКредит» покупает казахстанский «Альфа-Банк»

20 апреля на сайте БЦК появилась новость о том, что «Банк ЦентрКредит» покупает 100% простых акций ДБ «Альфа-Банка». АО «Альфа-Банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров.

БЦК заявляет о том, что достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ «Альфа-Банк», Казахстан. Сообщается, что после юридического завершения сделки БЦК проведет ребрендинг банка: «Принятые меры будут способствовать выходу Банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц».

Банк ЦентрКредит заявил о том, что готов поддержать «Альфа-Банк» дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, и тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

Свежее из этой рубрики
Еще несколько компаний, которые могут быть связаны с Сатыбалды, переданы государству
Новости
Завод по производству полипропилена в Атырауской области запустят в ближайшие месяцы – Мирзагалиев
Новости
Минобороны предложило признать без вести пропавшим своего сотрудника после взрывов в Жамбылской области
Просматриваемые
Новости
В состав Улытауской области войдут три города и два района
Новости
В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона
Новости
В Павлодаре после пожара в школе госпитализированы трое детей
Новости
Застройщик пересмотрит проект жилого комплекса в районе старого автопарка в Алматы – акимат
Новости
Дожди, шквалистый ветер и град ожидаются в Казахстане
Новости
Казахстан решил отказаться от соглашения со «Сбербанком» в создании цифрового правительства