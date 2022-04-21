Ученики павлодарской школы, где произошел пожар, пока продолжат обучение дистанционно – Аймагаметов

Пока будет проводиться обследование школы в Павлодаре, в которой произошел пожар, ученики перейдут на дистанционное обучение, заявил журналистам в четверг в кулуарах сената министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Если же здание признают непригодным, детей переведут в другие организации образования.

«Сейчас будет проведено обследование самого здания. Полностью. Соответствующие службы посмотрят: или это проводка, или другие причины. Если выяснится, что опасности для дальнейшего обучения нет, то дети могут продолжить обучение. Короткий промежуток времени они могут обучаться дистанционно. Если выяснится, что это здание непригодно, акимат будет принимать меры для того, чтобы эти дети могли продолжать обучение в других организациях, с учетом логистики, близости и так далее», - сказал Аймагамбетов.

Глава Минобразования и науки отметил, что это уже не первый случай пожаров в школах. Поэтому он поручил провести полную проверку всех организаций образования, так как «противопожарные мероприятия должны соблюдаться».

«Когда школу принимают в эксплуатацию, и после ремонта, и перед началом нового учебного года, обязательно должны быть акты. В том числе от противопожарных служб. Поэтому, я думаю, что такие справки и акты были, и теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в связи с чем было это возгорание», - добавил Аймагамбетов.

Утром 21 апреля в школе №28 Павлодара произошел пожар. По данным ДЧС региона, загорелась кровля на площади 200 кв.м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 учащийся.

По уточненной информации ДЧС региона, площадь пожара составил 1 220 кв. м, пожар ликвидирован в 10:15. Горели кровля и мебель на втором этаже здания.