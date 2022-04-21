Адвокаты просят Токаева привлечь к расследованию дел по январским событиям международных специалистов

Адвокаты общественного фонда «Центр правовой поддержки QANTAR» на пресс-конференции в четверг обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обеспечить ежемесячную публичную отчетность правоохранительных органов о ходе и результатах расследования каждого уголовного дела по январским событиям, провести полное, справедливое и быстрое расследование всех фактов пыток, ранений и смертей, а также привлечь к расследованию всех уголовных дел независимых международных экспертов. В центре правовой поддержки считают, что у казахстанских правоохранительных органов нет опыта по расследованию таких событий.

Юристы отметили, что во время расследований имеет место волокита и затягивание сроков судопроизводства, а некоторые невиновные граждане были безосновательно лишены свободы.

«Часть дел посвящена защите лиц, ставших жертвами огнестрельных ранений, часть - защите лиц, ставших жертвами пыток, некоторые дела связаны с людьми, которые вышли на мирный митинг, но оказались привлечены к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. Почти за три месяца работы фонда и адвокатов нам удалось выявить общую картину происходящего. Сейчас мы можем сделать вывод, что события января и реакция на них правоохранителей и судебных органов неадекватна. Адвокаты, которые пытаются представлять интересы лиц по уголовным делам, указывают, что далеко не все из этих уголовных дел расследуются должным образом. Есть факты волокиты, когда дела, связанные с огнестрельными ранениями, болтаются между госорганами. Пока дело ходит между органами, доказательства утрачиваются», - рассказал координатор группы адвокатов Данияр Канафин.

Адвокаты настаивают на том, чтобы затягивание судебных процессов прекратилось. Расследования дел по пыткам, по их словам, идет медленно, а на некоторые запросы из госорганов приходят неполные формальные ответы.

«Не по всем делам закончено расследование, не установлены виновные, не всегда своевременно приводят лиц для опознания, не в нужное время назначают экспертизы и так далее. Взаимодействие со следствием не всегда носит конструктивный характер. Расстройство вызывает то, что по многим делам выловлен недостаточный судебный контроль. Факты неправомерного содержания людей под стражей несколько дней не нашли правовой оценки», - отметил Канафин.

Адвокат Ринат Баймолда ведет два уголовных дела в Талдыкоргане: о расстреле 8 января семьи из трех человек и еще одного потерпевшего, который на машине с женой и детьми попал под обстрел.

«Надо отметить, что военное-следственное управление хоть и расследует дела, но мы с ними связь поддерживаем по-старинке, потому что их нет даже в портале электронного правительства. До настоящего времени, несмотря на мои многократные жалобы, у нас есть потерпевший, есть погибшие, а подозреваемых нет. Есть преступление, но будет ли наказание? Представляли ли пострадавший и погибшие, малолетние дети, какую-либо опасность?» - задает риторический вопрос Баймолда.

Адвокат считает, что уголовные дела необходимо переквалифицировать: «Преступления сейчас квалифицируются как превышение власти, но если человека убили, то это убийство. Если человека не убили, то это покушение на убийство. Только через два месяца я смог доказать, что в машине потерпевшего были два малолетних ребенка. Мне говорят: ну их же не убили. А моральный вред? Дети ночами не спят, при каждом хлопке они с криками домой забегают. У нас теперь только телесные повреждения важны? Все упирается в то, что до январских событий аналогичные преступления вообще не расследовались. У наших правоохранителей нет опыта».

Во время пресс-конференции также выступили потерпевшие, которых сотрудники СОБРа вывезли из больницы в СИЗО. Косай Маханбаев получил три огнестрельных ранения на митинге 8 января, его отвезли в 12-ю городскую больницу Алматы, после чего забрали в СИЗО СИ-18. Там мужчина провел 37 дней, по его словам, все это время его и других мужчин подвергали пыткам.

«Мое дело по пыткам хотят скрыть. В журналах записи СИ-18 до 13 января отсутствуют все записи, якобы из-за переполоха. Сейчас выясняется, что видео с камер со всех больниц стерты, потому что они хранятся только 15 дней. С больницы нас забирали и били прикладами, пинали, засунули в автозак 16 человек, когда он максимум на шестерых рассчитан. В СИ-18 мы лежали на бетоне, на втором этаже медсестры осматривали нас и видели, в каком мы были состоянии. Сейчас они лжесвидетельствуют и говорят, что ничего не видели. Нас морили голодом три дня, допросы проводили под пытками. В камере одна форточка не закрывалась, вторая была сломана, мы семь дней лежали на полу без матрасов и одеял, как на улице. Прислонялись к батарее, но приходили сотрудники и заставляли нас отходить от нее. Ночью не давали спать, давили морально, что мы террористы и насильники, что мы изнасиловали девочек в 12 больнице, что мы головы военнослужащим отрезали. Мы ничего этого не делали», - рассказал Маханбаев.

Общественный фонд «Центр правовой поддержки QANTAR» был создан казахстанским бизнесменами и общественными деятелями для помощи пострадавшим и родственникам погибших во время январских событий. Сегодня 26 адвокатов фонда ведут 55 кейсов.

23 февраля начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров подтвердил смерть от пыток в следственных изоляторах шестерых задержанных. 14 марта генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в парламенте, сообщил, что число уголовных дел по фактам пыток задержанных после январских событий составляет 243. Генпрокурор уточнил, что всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия.