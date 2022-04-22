Задержан Кайрат Кудайберген

Депутат маслихата Алматы, предприниматель Кайрат Кудайберген задержан минувшей ночью по подозрению в организации беспорядков во время январских событий, сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Полиция города до сих пор не прокомментировала эту информацию.

Кудайберген в дни январских событий находился на площади Республики в Алматы, свидетельствуют многочисленные видео. На одном из них он приветствует криминального авторитета Армана Джумагельдиева по кличке "дикий Арман", который приезжал на площадь для разговора с протестующими.

"Дикий Арман" был задержан во время январских событий, ему вменяют организацию беспорядков, а также незаконное задержание людей, а также причинение смерти по неосторожности. По информации силовиков, его люди задерживали и избивали людей во время событий, а потом передавали сотрудникам Комитета нацбезопасности, которые продолжали пытки задержанных. Один из таких задержанных, по версии следствия, скончался от пыток.

38-летний Кайрат Кудайберген - предприниматель и популярный блогер. Депутат маслихата Алматы от правящей партии "Аманат".