170 млрд тенге дивидендов выплатит «Самрук-Казына» государству

По итогам 2021 года фонд «Самрук-Казына» выплатит в республиканский бюджет 170 млрд дивидендов, сообщила в пятницу в ходе брифинга управляющий директор по экономике и финансам, член правления Назира Нурбаева.

«По итогам 2021 года, с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу фонда, фонд планирует направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет», - сказала Нурбаева.

В целом, по предварительным данным, выручка группы компаний фонда в 2021 году составила порядка 11,7 трлн тенге, что выше плановых значений на 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль сформировалась на уровне 1 трлн 619 млрд тенге, что в три раза выше утвержденного плана на 2021 год.

«Основной фактор, повлиявший на улучшение финансовых показателей, – это рост цены на нефть и нефтепродукты в течение 2021 года. Средняя цена на нефть в 2021 году составила 71 доллар за баррель против 42 доллара в 2020 году», - отметила управляющий директор.

Кроме того, положительное влияние оказал рост контейнерного транзита на 22%, восстановление пассажиропотока в сфере авиаперевозок – на 74%, в сфере железнодорожных перевозок – на 49%, рост объемов реализации аффинированного золота – на 59%, увеличение производства электроэнергии – на 13% и передача электроэнергии – на 18%, в связи с возросшим спросом на внутреннем рынке.