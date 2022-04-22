Возбуждено уголовное дело
Нарушение правил пожарной безопасности стало предварительной причиной пожара в школе Павлодара – МЧС
фото ДЧС Павлодарской области

Тамара Вааль, Власть

По предварительной версии, причиной пожара в павлодарской школе №28 стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегельдинов.

«Материалы по факту пожара в настоящее время расследуются. Предварительная причина произошедшего пожара – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. То есть нестандартных электрических удлинителей – это предварительно. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего пожара», - сказал Турегельдинов.

Вместе с тем он сообщил, что внеплановые проверки школ пока не планируются, так как в соответствии с критериями оценки степени риска, все объекты образования проверяются с февраля по май.

«В настоящее время в плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, вне зависимости от площади, этажности. То есть все объекты относятся к высокой степени риска, поэтому они подвержены проверкам. На первое полугодие запланировано порядка 8 тыс. объектов, уже больше половины из них проверено. Можно говорить, что к концу мая – началу июня будут обобщенные результаты всех проверок и доведено до общественности», - добавил начальник управления.

Он также отметил, что выявляются «стандартные нарушения», в числе которых закрытие эвакуационных выходов, загромождение путей, неисправное электрическое оборудование. По выявленным нарушениям руководителям объектов образования вручается предписание, даются сроки на их устранение, указывается ответственность за их неисполнение. И до начала учебного года все объекты образования, получившие предписания, будут еще раз проверены.

Напомним, утром 21 апреля в школе №28 Павлодара произошел пожар. Сгорели кровля и мебель в кабинетах на втором этаже на общей площади 1 220 кв. м.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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