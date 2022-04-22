Выросли санкционные риски в отношении российских банков
«Самрук-Казына» отказывается от финансирования в рублях
фото pixabay.com

Тамара Вааль, Власть

В фонде «Самрук-Казына» больше не рассматривают финансирование в российских рублях, сообщила в пятницу в ходе брифинга управляющий директор по экономике и финансам – член правления Назира Нурбаева.

«Сейчас ситуация изменилась, изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков, и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается», - заявила Нурбаева.

По ее словам, раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда «Самрук-Казына», потому что ставка финансирования, установленная Центробанком России, была достаточно привлекательной. И те компании, которые имели займы в твердой валюте, рефинансировались зачастую в рубли для того, чтобы снижать свои валютные риски.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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