«Самрук-Казына» отказывается от финансирования в рублях

Выросли санкционные риски в отношении российских банков
Тамара Вааль, Власть
В фонде «Самрук-Казына» больше не рассматривают финансирование в российских рублях, сообщила в пятницу в ходе брифинга управляющий директор по экономике и финансам – член правления Назира Нурбаева.
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