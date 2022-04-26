Либерализация партийного и выборного законодательства приведет к появлению новых партий, уверен Токаев

Либерализация партийного и выборного законодательства в Казахстане позволит укрепить роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти и приведет к появлению новых партий, а действующим придется пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан. Такое мнение высказал во вторник в ходе внеочередного XXIII съезда партии Amanat президент Касым-Жомарт Токаев.

«Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов», - напомнил Токаев.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.

«Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой. Безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии ADAL об объединении с партией Amanat», - выразил мнение глава государства.

Токаев напомнил, что в Казахстане начата работа по внесению поправок в Конституцию, без которых «эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна». На прошлой неделе законопроект был направлен в Конституционный совет, который накануне принял его к рассмотрению.

«Принятие (поправок – В.) позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов нового Казахстана. Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое “Новый Казахстан”? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко: “Новый Казахстан” – это, по сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом, и источником, порой вопиющей несправедливости, являются, к сожалению, представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией Amanat стоит не легкая задача в выправлении этой крайне неблагоприятной ситуации», - сказал Токаев.