Во внешнеполитическом ведомстве заявили о его оскорбительном выступлении
Российского телеведущего Тиграна Кеосаяна могут включить в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц – МИД

Тамара Вааль, Власть

Высказывания российского кинорежиссера, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в отношении Казахстана носят оскорбительный характер, ему может быть запрещен въезд в страну. Об этом в среду заявили в министерстве иностранных дел Казахстана.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное, по сути, выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», - заявил официальный представитель МИДа Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнерства.

«Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», - высказал мнение официальный представитель.

Ранее в соцсетях вызвало резонанс заявление кинорежиссера, ведущего проекта «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, в котором он негативно высказался о казахстанцах, назвав их неблагодарными. Многие пользователи расценили его слова как прямую угрозу («на Украину гляньте внимательно»).

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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