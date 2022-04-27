Ранее активисты заявили о давлении перед анонсированным митингом
Полиция задержала четверых активистов Демократической партии
Фото Назерке Курмангазиновой

В среду в Алматы полиция задержала четверых активистов незарегистрированной Демократической партии: Аружан Дуйсебаеву, Гульнар Мирмамбетову, Нурбола Байтерекова и Нурбола Касымбекова. Об этом Власти по телефону сообщила активистка Инга Иманбай.

«Сегодня после ДТП полиция отправила активиста Нурбола Касымбекова пройти освидетельствования на состояние опьянения. После экспертизы, когда он вышел на улицу с другими активистами, их задержали люди в штатском. Аружан Дуйсебаева находится в Медеуском РУВД, Гульнар Мирмамбетова – в Турксибском, про двух остальных неизвестно», - сказала Иманбай.

Сегодня днем в Алматы участники незарегистрированной демократической партии провели пресс-конференцию в Казахстанском международном бюро по правам человека и заявили о давлении на них перед анонсированным митингом. По словам активистов, по дороге на пресс-конференцию неизвестные устроили ДТП, чтобы остановить машину одного из участников Демпартии Нурбола Касымбекова, в которой вместе с ним ехал отец Жанболата Мамая. После чего полиция забрала машину активиста, но позже вернула и отправила Касымбекова пройти освидетельствования.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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