Суд назначил адмаресты троим активистам Демпартии

В среду суд назначил по 15 суток административного ареста троим задержанным активистам незарегистрированной Демократической партии, двое получили штрафы в размере 50 МРП. Об этом Власти в телефонном разговоре сообщила Инга Иманбай, супруга лидера Демпартии Жанболата Мамая.

Как сообщила Иманбай, активистам Аружан Дуйсебаевой, Нурболу Касымбекову и Мейирхану Жолаеву, задержанному утром в среду, суд назначил по 15 суток административного ареста.

«Они расценили наш протест у департамента полиции 4 апреля, когда был суд над Жанболатом, как незаконный митинг, и за этот протест рядом с ДП возбудили [дело по статье] 488 и дали 15 суток», – сказала Иманбай.

Она пояснила, что в этот день суд оставил Жанболата Мамая под арестом, и его сторонники вышли на акцию протеста. Активистам Гульнар Мирмамбетовой и Нурболу Байтереку, по словам Иманбай, был назначен штраф размером 50 МРП за ту же акцию.

Ранее в среду были задержаны несколько активистов Демпартии. По словам соратников, по дороге на запланированную в этот день пресс-конференцию неизвестные устроили ДТП, чтобы остановить машину одного из участников Демпартии Нурбола Касымбекова, в которой вместе с ним ехал отец Жанболата Мамая. Полиция забрала машину активиста, но позже вернула и отправила Касымбекова пройти освидетельствование. На выходе после освидетельствования люди в штатском задержали Касымбекова вместе с встречавшими его активистами.

В среду на пресс-конференции активисты Демпартии также сообщили о давлении перед анонсированным на 7 мая митингом, на котором они собираются потребовать открытого и справедливого расследования январских событий, освобождения невиновных людей, задержанных в январе, освобождения политзаключенных и Жанболата Мамая.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.