Закон о биологической безопасности принял парламент

В Казахстане внедрят систему управления биологическими рисками и прогнозирования биоугроз, а также введут уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов. Такие нормы заложены в проекте закона «О биологической безопасности в РК» и сопутствующих поправках, которые в четверг в двух чтениях принял сенат.

«Нормы законопроекта предусматривают установление компетенции государственных органов в области общественного здравоохранения, ветеринарии, фитосанитарии по разработке и утверждению правил формирования, ведения и содержания рабочих коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов. Министерству обороны предоставляются полномочия на утверждение правил обеспечения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РК, а уполномоченный орган по биологической защите включается в единую систему противодействия террористическим угрозам, в том числе и в целях исполнения международных обязательств по запрету разработки, производства и накопления биооружия», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке.

Объекты, осуществляющие обращение с патогенными биологическим агентами I группы патогенности, отнесены к стратегическим объектам потенциально опасных объектов. Также установлена уголовная ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов и нарушение требований по обращению с ними, повлекшие тяжкие последствия. Законопроектом вводится лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения; конкретизируется разрешительная система в части выдачи разрешений на каждый объект с указанием патогенов, с которыми осуществляют обращение; устанавливаются основания для лишения (отзыва) разрешений.

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, на реализацию законопроекта в 2022-2024 годах будет выделено порядка 25,5 млрд тенге. Средства будут направлены на соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов.

Более подробно о новом законопроекте Власть писала ранее:

Законопроект о биологической безопасности одобрил мажилис в первом чтении