Им стал Нуржан Каджиакбаров
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Назначен заместитель секретаря Совбеза Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Нуржан Каджиакбаров назначен заместителем секретаря Совбеза Казахстана, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Каджиакбаров Нуржан Хажимуратулы назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее он был и.о. временного поверенного в делах Казахстана в России.

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