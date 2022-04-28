Назначен заместитель секретаря Совбеза Казахстана

Им стал Нуржан Каджиакбаров
Нуржан Каджиакбаров назначен заместителем секретаря Совбеза Казахстана, сообщает Акорда.
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