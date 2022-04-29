Обледенение крыла стало причиной крушения самолета Bek Air под Алматы в 2019 году

Причиной крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы 27 декабря 2019 года стало наземное обледенение крыла. К таким результатам пришла специальная комиссия, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО “Бек Эйр” произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения», - говорится в сообщении.

Таким образом, по заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, вероятнее всего, стало наземное обледенение. Как отметили в МИИР, в работе комиссии участвовали представители бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи межгосударственного авиационного комитета. Окончательный отчет по результатам расследования был согласован с бюро по безопасности Королевства Нидерландов и межгосударственным авиационным комитетом.