Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

В пятницу в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести общереспубликанский референдум по поправкам в Конституцию.

«Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана», - заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Он напомнил, что затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, «ни разу не применен на практике».

«И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», - высказал мнение Токаев.

По мнению президента, без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести Казахстан к цели обновления страны. И для построения Нового Казахстана потребуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.

«Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь», - резюмировал глава государства.