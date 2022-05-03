А за два года экономические операторы подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге
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Сотрудники ДГД Алматы позволяли импортерам обходить таможенную проверку товаров – Генпрокуратура
Фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура провела проверки в таможенной сфере и выявила факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай, государству причинен ущерб на 165 млрд тенге.

«Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 млрд тенге. За шесть месяцев проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге», - сообщил Дуйсембай.

Зафиксированы факты и незаконных действий со стороны должностных лиц. Так, 27 января при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы», проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 кг.

«В другом случаев сотрудники департамента госдоходов Алматы путем корректировки сведений в информационной системе позволили обойти девяти импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге», - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры.

По его информации, совместно с антикоррупционной службой за дачу взятки в размере $50 тыс. сотруднику прокуратуры задержаны начальник таможенного поста «Нур Жолы» и его заместитель. Также за дачу взятки проверяющим в размере $30 тыс. взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».

«По всем выше названным фактам проводятся досудебные расследования. Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора», - заключил Дуйсембай.

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