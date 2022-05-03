Суд назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы
В Акмолинской области вынесли первый приговор за распространение ложной информации по январским событиям
Фото Жанары Каримовой

В Акмолинской области вынесли первый приговор по делу о распространении заведомо ложной информации по январским событиям, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. Всего заведено 11 уголовных дел по стране.

«Генеральной прокуратурой неоднократно упоминалось об уголовной ответственности за распространение ложной информации, так называемых фейков. В Акмолинской области по одному из таких дел состоялся приговор, с назначением наказания виде 3-х лет и 6 месяцев ограничения свободы», – сказал Килымжанов.

19 апреля в Генпрокуратуре заявили о возбуждении 11 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации по январским событиям. Килымжанов отмечал, что в социальных сетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым, а каждый такой факт «тщательно проверяется».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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