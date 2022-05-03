До конца года в Алматы модернизируют четыре рынка

В Алматы до конца года модернизируют четыре рынка, это должно помочь предпринимателям выйти из «тени» и вовлечь граждан в активную экономическую деятельность, заявил на пресс-конференции во вторник руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Одна из важнейших наших задач – помочь предпринимателям выйти из тени и вовлечь граждан в активную экономическую деятельность. Для этого мы переводим традиционную торговлю в современный цивилизованный формат. Сегодня в Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес более 20 тыс. предпринимателей. В настоящее время проведена модернизация 28 рынков. Вложено более 25 млрд тенге инвестиций, количество рабочих мест увеличено на 3,4 тыс. На сегодня модернизацию ведут 16 городских рынков, 4 из которых завершат работы до конца этого года», - рассказал Оразалин.

Он уточнил, что это рынки «Байсат», «Казына», «Кенжехан» и «Барыс-4».

В управлении ожидают, что благодаря модернизации не только улучшатся условия для предпринимателей, но и прекратятся антисанитария и стихийная торговля, работники рынков смогут получать заработную плату и необходимые социальные отчисления от работодателей, а налоговые отчисления станут прозрачными.