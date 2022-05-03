Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят ко Дню Победы минимум по 1 млн тенге

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал об участии главы государства в мероприятиях на 6 и 9 мая. Также он сообщил, какие выплаты в этом году получат ветераны Великой Отечественной войны.

«В нынешнем году 9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента “Отан қорғаушылар” в столице. Кроме того, 6 мая президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы», - сообщил Желдибай.

Он также проинформировал, что по поручению главы государства в этом году во всех регионах ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в размере не менее 1 млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам.

«8-9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции “Ардагерлерге тағзым”. Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам», - заключил пресс-секретарь президента.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, на 1 апреля в Казахстане насчитывалось 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В прошлом году на 1 апреля их было 665 человек.