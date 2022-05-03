А к сентябрю будет создано более 1 400 рабочих мест
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Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году – Минэнерго
фото с сайта inform.kz

Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году, а к сентябрю этого года на заводе будет увеличено количество рабочих мест, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на совещании по реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года.

«В прошлом году начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубических метров. В 2024 году ожидается запуск предприятия», - цитирует министра агентство «Казинформ».

Также планируется производить разные виды термопластика и бутадиена, который применяется в изготовлении шин, транспортных лент, ремней и других изделий.

«Фокус будет направлен на реализацию крупных проектов по производству полиэтилентерефталата мощностью до 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью в 186 тыс. тонн в год», - уточнил Акчулаков.

По его информации, сейчас на заводе создано 489 рабочих мест, а к сентябрю планируется увеличить эту цифру втрое.

Ранее Минэнерго сообщало, что стоимость строительства завода на Кашагане - $860 млн.

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