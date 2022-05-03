Банку ЦентрКредит разрешили стать банковским холдингом для присоединения Альфа-Банка

Ранее БЦК представил в агентство заявление и пакет документов на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк. Согласно пунктам 1 и 4 статьи 8 «Закона о банках», для приобретения банками контрольного пакета акций другой финансовой организации требуется наличие статуса банковского холдинга у банка. Кроме того, сумма инвестиций банка в другие юридические лица, в соответствие с законом, не должна превышать 10% от собственного капитала банка.

«Агентством принято положительное решение о выдаче БЦК согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка». <...> Смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-Банка из санкций, введенных США и рядом других стран. Кроме этого, вхождение БЦК в капитал Альфа-Банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами, − говорится в сообщении пресс-службы.

В конце апреля в БЦК заявляли о намерении приобрести 100% голосующих акций Альфа-Банка с последующей реорганизацией в виде присоединения Альфа-Банка к БЦК. 25 апреля совет директоров банка включил вопрос о присодинении Альфа-Банка в повестку годового общего собрания акционеров, которое запланировано на 20 мая 2022 года.

Перед подачей заявления в агентство, БЦК представил ведомству бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банк, который не предполагает ухудшение финансового положения на протяжении всего этого периода. Собственный капитал банка на сегодняшний день составляет 147 млрд тенге, он также обладает высоколиквидными активами стоимостью 674 млрд тенге.