Население Казахстана в первом квартале выросло на 56 тысяч человек

В первом квартале 2022 года население Казахстана увеличилось на 56,3 тыс. человек или 0,29% и достигло 19 179 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за январь-март население выросло в столице – здесь рост достиг 1,05%, в Мангистауской области – 0,80%, Алматы – 0,65%, Шымкенте – 0,64% и Атырауской области - 0,40%.

Население столицы к 1 марта достигло 1 252,8 тыс. человек, Алматы – 2 038 тыс., Шымкента – 1 119,6тыс.

В первом квартале рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,32%, Костанайская область – на 0,17%, Павлодарская область – 0,14%, Восточно-Казахстанская область – на 0,12%, Акмолинская область – 0,05% и Карагандинская область – 0,053%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. По итогам первых двух месяцев естественная убыль населения регистрировалась также в Павлодарской области, однако с учетом марта в регионе зафиксирован естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в прошлом месяце выросло на 0,41% до 11 420 тыс. человек, сельское население – всего на 0,12% - до 7 759 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,5%, доля сельского населения - 40,5%.