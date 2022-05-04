В этом году централизованным водоснабжением будут обеспечены 120 сел – МИИР

На сегодняшний день в Казахстане остаются без водоснабжения 1 543 села. В этом году централизованным водоснабжением будут обеспечены 120 сел, а в 1 032 малонаселенных селах установлены комплексные блок-модули. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«По итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах 98,1% и в селах 93%», - сказал Ускенбаев.

По его словам, наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской (74,9%) и Северо-Казахстанской областях (83,5%). По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область (91%).

«Для повышения уровня обеспеченности водой отстающим регионам с низкими показателями выделяются средства на приоритетной основе. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах – 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года обеспечить доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения», - сообщил министр.

Всего по стране 6 302 села, из них имеют доступ к водоснабжению 4 759, к центральному – 4 128 сел. Как проинформировал Ускенбаев, из необеспеченных водой 1 543 селах в 511 «планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, а в 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули».

«Из них в текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел (с учетом уточнения) и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Оставшиеся 1 203 сел будут обеспечены в плановом порядке до конца 2025 года, в том числе 391 село центральным водоснабжением и в 812 селах будут установлены комплексные блок-модули», - уточнил глава МИИР.

Вместе с тем министр отметил, что есть «ряд проблемных вопросов, требующих своего решения». Так, в 54 селах акиматы не провели поисково-разведочные работы. А в связи с миграцией населения необходимо провести расширение водопроводных сетей в 50 селах, на это, ориентировочно, из бюджета необходимо порядка 40 млрд тенге.

«В этой связи акиматам необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей», - поручил министр.

Кроме этого, как отметил Ускенбаев, построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для соответствующей эксплуатации. А это приводит к быстрому износу сетей, что требует дополнительных бюджетных затрат для восстановления.

«В этой связи для надлежащего обслуживания сетей предлагается укрупнить водоканалы по принципу “в одном районе одно предприятие”, что позволит повысить качество предоставляемой услуги и эффективность работы. При этом местным исполнительным органам нужно принять меры по улучшению материально-технической базы водоканалов путем увеличения уставного капитала за счет средств местного бюджета», - добавил глава МИИР.

В целом, обещают в ведомстве, к 2025 году поручение главы государства об обеспечении населения питьевой водой на 100% будет исполнено.